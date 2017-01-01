"Втягивают в скандалы": Арахамия раскритиковал оппозицию

Давид Арахамия раскритиковал оппозицию и рассказал, что его раздражает в работе Верховной Рады.

Председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия сказал, что его больше всего раздражают “нечестные методы борьбы“ с депутатами “Слуга народа“ с помощью попыток “втянуть в какие-то скандалы“. Об этом он рассказал в интервью редакции Новое Время.

Читай также: В СН назвали сроки подготовки закона о рынке земли

“Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем“, – прокомментировал Арахамия.

Также глава фракции “Слуга народа“ отметил, что Рада IX созыва опережает состав парламента “по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов“, ссылаясь на анализ первых 100 дней работы органа.

Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался, – заявил Арамахия.

Своей целью работы в Раде “на следующий и на все годы“ Давид Арахамия назвал организацию работы партии Слуга народа “так, чтобы могли реализовать все изменения, воплотить все обещания, с которыми шли на выборы“.

Читай также: Зеленский назначил новый состав Инвестсовета

Напомним, ранее Арахамия собирает голоса, чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.