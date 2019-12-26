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Дочь нардепа из “Оппоблока” похвасталась поездкой в Россию

Комментариев: 3
Появились фото визита дочери депутата в РФ.
Дочь депутата ездила в РФ
Дочь депутата ездила в РФ
instagram.com/art_natalisha_dancer

Дочь депутата "Оппоблока" городского совета Кривого Рога Виктора Артюха Наталья похвасталась поездкой в российский Екатеринбург и опубликовала фото из своего путешествия.

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Об этом сообщает Первый Криворожский.

Сообщается, что причиной поездки девушки в РФ стало участие в Чемпионате мира по танцам среди профессионалов, который в этом году принимала Россия.

Девушка ездила на танцевальный конкурс
Девушка ездила на танцевальный конкурс
instagram.com/art_natalisha_dancer

Мы очень рады поучаствовать в таком большом, замечательном конкурсе. Эта поездка подарила нам много новых знакомых, крутых впечатлений и вдохновения, - написала Наталья Артюх.

Наталья Артюх с партнером
Наталья Артюх с партнером
instagram.com/art_natalisha_dancer

Конкурс спонсировали российские власти
Конкурс спонсировали российские власти
instagram.com/art_natalisha_dancer

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Известно, что чемпионат в России по бальным танцам проходил 21 декабря при поддержке правительства Свердловской области. Пары исполняли 10 танцев.

Дочь депутата выступила в категории "Латиноамериканские танцы. Любители" в паре с Александром Василюком. Тренируется Наталья в студии, которая находится в Кривом Роге.

Напомним, дочь депутата получила 200 тыс грн помощи из бюджета. В Запорожье Дарье Колесник была предоставлена материальная помощь для отца.

 

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Теги: Артюх, РФ, визит, депутат, дочь депутата
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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    26.12.2019, 12:15
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Короче, измазать зеленкой да и в мусорный бак!
tulchanin    26.12.2019, 11:40
Оценка:  +1
tulchanin
Кашмар то какой, и куда только СБУ смотрит! =)))) Арестовать, немедленно! Её же по любому завербовало ФСБ, они там всех украинцев "вербуют"....
Progenitor_K    26.12.2019, 11:57
Оценка:  0
Progenitor_K
ну вот что у вас у маск-алей за привычка такая, если люди к вам едут так сами же их и топите. Не она выбирала где конкурс проводить не так ли? Но могла бы и не поехать, но это уже личное дело отказываться ли от конкурса, они же не каждый день проходят.
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