Дочь нардепа из “Оппоблока” похвасталась поездкой в Россию

Появились фото визита дочери депутата в РФ.

Дочь депутата "Оппоблока" городского совета Кривого Рога Виктора Артюха Наталья похвасталась поездкой в российский Екатеринбург и опубликовала фото из своего путешествия.

Читай также: В Одессе обокрали депутата: похитили имущество на 2 млн грн

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Сообщается, что причиной поездки девушки в РФ стало участие в Чемпионате мира по танцам среди профессионалов, который в этом году принимала Россия.

Девушка ездила на танцевальный конкурс instagram.com/art_natalisha_dancer

Мы очень рады поучаствовать в таком большом, замечательном конкурсе. Эта поездка подарила нам много новых знакомых, крутых впечатлений и вдохновения, - написала Наталья Артюх.

Наталья Артюх с партнером instagram.com/art_natalisha_dancer

Конкурс спонсировали российские власти instagram.com/art_natalisha_dancer

Читай также: Дочь Суркиса на день рождения подарила ему подарок на 2 млн грн

Известно, что чемпионат в России по бальным танцам проходил 21 декабря при поддержке правительства Свердловской области. Пары исполняли 10 танцев.

Дочь депутата выступила в категории "Латиноамериканские танцы. Любители" в паре с Александром Василюком. Тренируется Наталья в студии, которая находится в Кривом Роге.

Напомним, дочь депутата получила 200 тыс грн помощи из бюджета. В Запорожье Дарье Колесник была предоставлена материальная помощь для отца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.