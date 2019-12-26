Дочь нардепа из “Оппоблока” похвасталась поездкой в Россию
Дочь депутата "Оппоблока" городского совета Кривого Рога Виктора Артюха Наталья похвасталась поездкой в российский Екатеринбург и опубликовала фото из своего путешествия.
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Об этом сообщает Первый Криворожский.
Сообщается, что причиной поездки девушки в РФ стало участие в Чемпионате мира по танцам среди профессионалов, который в этом году принимала Россия.
Мы очень рады поучаствовать в таком большом, замечательном конкурсе. Эта поездка подарила нам много новых знакомых, крутых впечатлений и вдохновения, - написала Наталья Артюх.
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Известно, что чемпионат в России по бальным танцам проходил 21 декабря при поддержке правительства Свердловской области. Пары исполняли 10 танцев.
Дочь депутата выступила в категории "Латиноамериканские танцы. Любители" в паре с Александром Василюком. Тренируется Наталья в студии, которая находится в Кривом Роге.
Напомним, дочь депутата получила 200 тыс грн помощи из бюджета. В Запорожье Дарье Колесник была предоставлена материальная помощь для отца.
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