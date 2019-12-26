Маруся Зверобой пришла на очередной допрос в ГБР

У здания ГБР собрались несколько десятков человек, поддерживающих Марусю.

В четверг, 26 декабря, на очередной допрос в ГБР прибыла Маруся Зверобой. У здания ГБР также находятся несколько десятков человек, которые поддерживают Зверобий. Есть представители прессы.

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Напомним, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook “выражали угрозы убийством“, адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). В доме Зверобой также был проведен обыск.

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