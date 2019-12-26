Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук прокомментировал укрепление курса гривны

Комментариев: 3
Укрепление курса гривны не является негативным явлением.
Премьео-министр Гончарук рассказал о курсе гривны
Премьео-министр Гончарук рассказал о курсе гривны
Алексей Гончарук / Facebook

Укрепление курса гривны имеет свои плюсы и минусы, но в целом не является негативным явлением. Об этом в эфире телеканала “Украина 24“ рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук. 

Читай также: Кабмин изменил правила финансирования университетов

“Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться“, - отметил Гончарук. 

Премьер-министр также рассказал, что в конце февраля будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в государственный бюджет. 

Читай также: Украина получит безвизовый режим с еще двумя странами

“В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс“, - рассказал Гончарук.



Напомним, Гончарук рассказал, насколько снизится цена за отопление в декабре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, курс гривны, экономика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Progenitor_K    26.12.2019, 11:47
Оценка:  +2
Progenitor_K
Укрепление гривны невыгодно россиянам, потому что они оперируют долларом. Их резервы в долларах и им нужна дешевая гривна. Нам же напротив выгодна стабильная и дорогая гривна, что бы мы могли закупать больше валюты и повышать покупательскую способность в гривнах.
Progenitor_K    26.12.2019, 11:48
Оценка:  +1
Progenitor_K
По этому мне хотелось бы услышать аргумента, с какой стати нам выгодна дешевая национальная валюта?
Progenitor_K    26.12.2019, 11:52
Оценка:  +1
Progenitor_K
Молодец Гончарук, не зря посещал концерты националистов. Я всецело поддерживаю твердую национальную валюту, в лучшем варианте как при Ющенко 1 к 4, когда товары в валюте наб обходились дешевле.
Progenitor_K    26.12.2019, 11:53
Оценка:  +1
Progenitor_K
Чем дороже гривна, тем меньше гривны выкупят россияне, соответственно их экономический потенциал обесценивается. Нам нужно поднимать цену гривны до максимума.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь