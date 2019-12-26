Гончарук прокомментировал укрепление курса гривны

Укрепление курса гривны не является негативным явлением.

Укрепление курса гривны имеет свои плюсы и минусы, но в целом не является негативным явлением. Об этом в эфире телеканала “Украина 24“ рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

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“Я бы не стал говорить, что укрепление гривны - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться“, - отметил Гончарук.



Премьер-министр также рассказал, что в конце февраля будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в государственный бюджет.

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“В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс“, - рассказал Гончарук.





Напомним, Гончарук рассказал, насколько снизится цена за отопление в декабре.

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