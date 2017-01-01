В Борисполе задержали россиянина, который был в розыске Интерпола

Гражданин РФ подозревается в попытке организации убийства.

В аэропорту Борисполь пограничники задержали и передали правоохранителям гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола. Об этом сообщается на странице Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев“ в Facebook.

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Мужчину разоблачили во время прохождения пограничного контроля пассажиров рейса из Стамбула. По нему сработала база данных Интерпола. 36-летний россиянин попал в международный розыск за попытку организации убийства.

Напомним, пограничники накрыли 660 кг контрабандной красной икры из России.

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