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В Борисполе задержали россиянина, который был в розыске Интерпола

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Гражданин РФ подозревается в попытке организации убийства.
Задержанный гражданин РФ был в розыске Интерпола
Задержанный гражданин РФ был в розыске Интерпола
КПП Киев / Facebook

В аэропорту Борисполь пограничники задержали и передали правоохранителям гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола. Об этом сообщается на странице Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев“ в Facebook. 

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Мужчину разоблачили во время прохождения пограничного контроля пассажиров рейса из Стамбула. По нему сработала база данных Интерпола. 36-летний россиянин попал в международный розыск за попытку организации убийства.

 

 

Напомним, пограничники накрыли 660 кг контрабандной красной икры из России.

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Теги: интерпол, пограничники, Борисполь, гражданин РФ
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