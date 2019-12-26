Маруся Зверобой пришла на очередной допрос в ГБР.

Маруся Зверобой у стен ГБР прокомментировала журналистам участие в очередном допросе. По словам Зверобой, она не верит украинскому правосудию. Об этом сообщает PavlovskyNews в Телеграм.

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“Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою, как свидетель. Дело может быть переквалифицировано на подозреваемого на протяжении нескольких секунд" - заявила Маруся.

По словам Зверобой, решение должно было быть подписано Шевченковским судом, а не Печерским. “По удивительному совпадению обстоятельств“ - отметила она.

Поэтому мы будем не только защищаться, но и нападать. Для этого необходимо единство - подытожила Зверобой

Зверобой: Мы будем не только защищаться, но и нападать 0:00 / 01:14

Напомним, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook “выражали угрозы убийством“, адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). В доме Зверобой также был проведен обыск.

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