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На Закарпатье у 17-летней мамы младенец умер от переохлаждения

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На суде горе-мать признала свою вину.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
kerzenmeile.com

На Закарпатье новорожденный малыш погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к 1,6 лет условного наказания. 

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Об этом сообщает zakarpatpost.net.

Сообщается, что инцидент случился в декабре 2018 года, но приговор был озвучен только спустя год.

Сообщается, что 17-летняя жительница села Терновая Тячевского района проживала в гражданском браке со взрослым мужчиной. Несмотря на юный возраст, девушка уже успела родить от возлюбленного четырех детей. Многодетная мать нигде не училась и не работала.

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Одномесячного малыша с переохлаждением доставили в больницу 19 декабря прошлого года. На следующий день он скончался.

В зале суда горе-мать признала свою вину, но судьи оказались лояльными к ней. Ее приговорили к 1,6 лет условного наказания.

Напомним, под Киевом многодетная мать убила новорожденного. Женщина 1988 года рождения самостоятельно родила ребенка в общежитии и вынесла его в лесопосадку.

 

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Теги: младенец, смерть, переохлаждение, мать
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