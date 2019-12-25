Новый руководитель порта Южный намерен повысить эффективность предприятия

Новый руководитель порта Южный Александр Олейник считает своей главной задачей сделать предприятие еще более эффективным.

Об этом он сообщил 24 ноября на своей первой пресс-конференции в порту Южный.

«Необходимо посмотреть где, на каких участках мы можем улучшить основную производственную деятельность для того, чтобы увеличить грузопереработку. Предприятие должно быть современным, развиваться. Тот финансовый запас, который у нас есть, мы должны использовать максимально эффективно», - отметил Олейник.

Новый руководитель порта в первые дни работы пересмотрел неэффективные контракты. Деньги не потрачены государственным предприятием, а будут использованы на более эффективные технологии.

Прибыль предприятия в этом году составит порядка 200 млн грн. Порт заканчивает текущий год с рекордными показателями - планирует переработать 15,1 млн тонн грузов. Это в основном экспортные грузы. 80% - это экспорт, руда и окатыши. 20% - импортные грузы – уголь и другие виды.

Александр Олейник сообщил о том, что порт намерен придерживаться взаимовыгодного сотрудничества с имеющимися крупными грузовладельцами и одновременно диверсифицировать грузовую базу для того, чтоб обеспечить максимальную загрузку мощностей. «Грузовая база сегодня стабильна, хотя рынки показывают разные ценовые колебания. Основная цель, которую я преследовал на предыдущем предприятии и здесь, это постоянно иметь диверсификацию, альтернативную загрузку. Надо максимально использовать возможности глубоководных причалов. Есть возможность диверсифицировать грузовую базу».

Руководитель порта считает, что предприятие должно привлекать инвестиции: «Сегодня без инвестиций мы не получим дополнительные объемы и соответственно доходы и прибыль».

Порт будет стремиться увеличить прием вагонов, импортных грузов. «Я уже вижу, где можно увеличить норму погрузки при загрузке кепсайзов. Надо уделить внимание выгрузке импортных грузов. Мы провели технические совещания со специалистами и поставили задачи и цели, которых будем добиваться», - отметил руководитель госпредприятия.

Александр Олейник считает, что первые итоги его работы подводить еще рано: «Я только месяц работаю, но могу сказать, что в декабре мы уже достигаем хорошего результата. За месяц порт перегрузил 1 млн 428 тыс тонн. Давно таких показателей не было».

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Олейника на должность исполняющего обязанности директора ГП МТП «Южный» в середине ноября текущего года. Олейник до назначения работал директором ГП «Мариупольский морской торговый порт». В Мариупольском морском порту он работал с 1992 года. Прошел трудовой путь от стивидора до руководителя.