"Созидательное разрушение" – замминистр о состоянии экономики

В Министерстве экономики объяснили причины разнонаправленных тенденций в экономике.

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Украинская экономика проходит этап “созидательного разрушения“, благодаря чему в ближайшем будущем станет более конкурентоспособной. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук на своей странице в Фейсбук.

Новая монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других. Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную, чем предыдущая. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры, - сообщил он.

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По его словам, неоднозначную ситуацию с экономической активностью в последние месяцы – провал промышленности, рост строительства и розничного товарооборота – определяют одни и те же факторы. Так, теплая погода в ноябре способствовала как выполнению строительных работ, так и снижала потребности в производстве электроэнергии. А укрепление гривни и ускорение роста зарплат украинцев повлияли на удешевление инвестиционных товаров, но в то же время подорвали конкурентоспособность промышленности.

Такие тенденции еще больше подтверждают мое субъективное мнение, что мы сейчас находимся в ситуации constructive disruption (созидательного разрушения – ред.), - отметил Николайчук.

Вместе с тем, замглавы Минэкономики добавил, что учитывая опыт выхода из предыдущих кризисов, украинская экономика имеет очень высокий уровень приспособления к новым условиям.

Напомним, Милованов раскритиковал НБУ за сильную гривну. Чрезмерно высокий курс гривны вредит украинским экспортерам, отметил Тимофей Милованов.

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