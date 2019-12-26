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В “ДНР” согласились с тем, что они не государство

Комментариев: 3
Оккупанты запутались в собственных заявлениях.
Наталья Никанорова
Наталья Никанорова
Википедия

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Псевдовласти так называемой “Донецкой народной республики” фактически признали., что, согласно Минским договоренностям, они должны остаться в составе Украины и не имеют права на признание на международном уровне.

Об этом в интервью одиозному Кирилу Вышинскому заявила так называемая  "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никанорова, сообщает Диалог.UA.

Мы понимаем, что именно Минские договоренности мешают стать нам признанной страной. Там есть отдельные нормы, которые говорят, что наша республика не является отдельным суверенным государством, - отметила террористка.

Между тем, она заявила, что боевики не исключают “другой способ выхода ДНР на международную арену”.

В Минских документах ничего не говорится о трансграничном сотрудничестве Донецкой и Луганской народных республик с приграничными регионами Российской Федерации. Поэтому, это вариант возможен, - добавила Никанорова.

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Напомним, украинская сторона подтвердила обмен пленными до конца года. Окончательные списки на обмен сейчас "дошлифовывают".

 

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Теги: ДНР, Никанорова, Минские соглашения, террористы
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    26.12.2019, 12:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вот странно: и в днр, и в лнр живет один и тот же народ - народ Донбасса. Почему же эти "образования" разные? Почему один народ не может жить в одном .... ну, этом ..... вы поняли.
ira0957    26.12.2019, 13:13
Оценка:  -2
ira0957
Или вот еще: и в России, и на украине живет один и тот же народ, но на украине этот народ впал в ересь украинства...
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 13:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
1. Украина - пишется с большой буквы.
2. С Украиной используют предлог "В".
3. В Украине живут украинцы, а в России - российский народ. Украинцы в российском народе составляют малую часть. Основа российского народа - тюркские и финно-угорские народы.
4. Это россияне впали в великодержавный маразм.
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