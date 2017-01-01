Будем бороться против инфраструктурных атак РФ - Криклий

В Министерстве инфраструктуры осудили запуск российских поездов в оккупированный Крым.

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Незаконный запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированным украинским Крымом – очередное нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины и норм международного права. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

43 часа в пути – вопреки здравому смыслу Россия хочет тотального влияния на людей в аннексированном Крыму, такой поезд – чисто идеологический ход, - заявил министр.

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По его словам, нужно бороться за каждого украинца, который живет на территории оккупированного полуострова. С этой целью Украина предпринимает дипломатические и практические шаги.

Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, поэтому построили за пару месяцев пункты пропуска “Чонгар“ и “Каланчак“. Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора, – сказал Криклий.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

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