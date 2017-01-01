Под Киевом авто угнали за минуту: Опубликовано видео
На угон авто мужчине потребовалась одна минута.
Ночью, 24 декабря, в Глевахе неизвестный угнал черный автомобиль Honda 2011 года выпуска. Видео угона опубликовали на странице “Киев Оперативный“ в Facebook.
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На видео зафиксировано, что мужчина смог зайти в автомобиль и завести его меньше, чем за одну минуту.
Полиция разыскивает угонщика. Сообщается госномер похищенного авто: AB3251EA.
Напомним, под Киевом задержали банду угонщиков элитных авто.
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