Под Киевом авто угнали за минуту: Опубликовано видео

На угон авто мужчине потребовалась одна минута.

В Глевахе за однуминуту угнали авто Киев Оперативный

Ночью, 24 декабря, в Глевахе неизвестный угнал черный автомобиль Honda 2011 года выпуска. Видео угона опубликовали на странице “Киев Оперативный“ в Facebook.

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На видео зафиксировано, что мужчина смог зайти в автомобиль и завести его меньше, чем за одну минуту.



Полиция разыскивает угонщика. Сообщается госномер похищенного авто: AB3251EA.





Напомним, под Киевом задержали банду угонщиков элитных авто.

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