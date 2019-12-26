Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Половина украинцев считает новую власть лучше предыдущей – опрос

Комментариев: 15
Только 13% украинцев уверены, что старая власть была лучше нынешней.
Украинцы считают новую власть лучше старой
Украинцы считают новую власть лучше старой
фотоколлаж

Читай также: Две трети украинцев высказались против переноса Рождества на 25 декабря

Большинство украинцев в целом довольны нынешней властью и считают ее лучше предыдущей. Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива“ совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 34% уверены, что новая команда ничем не отличается от предшественников. Лишь 13% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.

Читай также: Украинцы признали Зеленского политиком 2019 года

В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые протесты (3% в этом уверены и 13 – допускают такую возможность). В то же время такую перспективу маловероятной считают 40%, и еще 34% уверены, что таких протестов не будет.

При этом лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% опрошенных, из них 4% считают свое участие обязательным в таких митингах. В то же время не готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 71%. Социологи отмечают, что почти такие же результаты были и в конце 2018 года.

Читай также: 44% американцев одобрили импичмент Трампу – опрос

Вместе с тем, 21% украинцев допускают, что в 2020 году может быть Майдан-3. 66% респондентов уверены, что Майдан в ближайшее время не состоится.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Зеленскому доверяют более 60% украинцев. В то же время Президенту не доверяет почти треть населения Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: опрос, власть, Зеленский, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 13:52
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну, если к этому приложил руку центр Разумкова - дальше можно не читать.
tulchanin    26.12.2019, 13:51
Оценка:  -1
tulchanin
Похоже единственное в чем украинский народ един, это мысль что "другая" половина населения - идиоты.
Ну и как Вы можете жить хорошо если у вас пол страны идиотов ?
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 13:48
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Хватит врать!!!
МСергей    26.12.2019, 13:56
Оценка:  -1
МСергей
Вы за референдумы?
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 14:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А при чем тут это?
МСергей    26.12.2019, 14:07
Оценка:  -1
МСергей
Чтобы знать правду.
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 14:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Чтобы знать правду мне референдум не нужен. Достаточно оглядеться вокруг.
Woodbrother    26.12.2019, 13:17
Оценка:  -8
Woodbrother
Где в реальной жизни можно встретить этих безмозговых персонажей. ?
МаксимУм    26.12.2019, 13:19
Оценка:  +3
МаксимУм
Ты про 13%? Ну вот ты первый...
Зелибоба    26.12.2019, 13:21
Оценка:  -1
Зелибоба
мне кажется, что 13ипроцентников на этом сайте 80%
Woodbrother    26.12.2019, 13:22
Оценка:  -4
Woodbrother
Всем знакомым ЗЕбобикам уже сейчас стыдно за свой выбор. А ведь еще и года не прошло.
Зелибоба    26.12.2019, 13:28
Оценка:  -3
Зелибоба
упоротый, ты чушь то не неси нам тут
Woodbrother    26.12.2019, 13:31
Оценка:  -1
Woodbrother
упоротый , ты чушь то не неси нам тут
designandrey65    26.12.2019, 13:06
Оценка:  +6
designandrey65
Пока все идет хорошо... нет повода для майданов
Woodbrother    26.12.2019, 13:21
Оценка:  -4
Woodbrother
Что хорошего сейчас идет ? Сейчас в стране начался экономический спад. Клоуны довели экономику до мультимиллиардного дефицита бюджета. В следующем году это очень больно аукнется.
Зелибоба    26.12.2019, 13:22
Оценка:  -1
Зелибоба
это мина была заложена от Педи
Woodbrother    26.12.2019, 13:23
Оценка:  -3
Woodbrother
При Пете был стабильный рост 3,8% . Это был лучший показатель для стран ЕС.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь