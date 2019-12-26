Половина украинцев считает новую власть лучше предыдущей – опрос

Только 13% украинцев уверены, что старая власть была лучше нынешней.

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Большинство украинцев в целом довольны нынешней властью и считают ее лучше предыдущей. Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива“ совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 34% уверены, что новая команда ничем не отличается от предшественников. Лишь 13% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.

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В ближайшее время, по мнению 16% опрошенных, в их городах возможны массовые протесты (3% в этом уверены и 13 – допускают такую возможность). В то же время такую перспективу маловероятной считают 40%, и еще 34% уверены, что таких протестов не будет.

При этом лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16% опрошенных, из них 4% считают свое участие обязательным в таких митингах. В то же время не готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 71%. Социологи отмечают, что почти такие же результаты были и в конце 2018 года.

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Вместе с тем, 21% украинцев допускают, что в 2020 году может быть Майдан-3. 66% респондентов уверены, что Майдан в ближайшее время не состоится.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Зеленскому доверяют более 60% украинцев. В то же время Президенту не доверяет почти треть населения Украины.

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