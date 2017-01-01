Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему поставки некачественного оборудования для Укрзализныцы.

В СБУ выяснили, как на Укрзализныцю поставляли некачественное оборудование

В СБУ выяснили, как на Укрзализныцю поставляли некачественное оборудование

Служба безопасности Украины разоблачила механизм поставки некачественного энергетического оборудования для железнодорожного транспорта, что создавало угрозы для возникновения чрезвычайных ситуаций и сбоев в работе отрасли. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Так, Сотрудники СБУ установили, что несколько жителей Донетчины и Киева закупали на одном из крымских электротехнических заводов комплектующие для высоковольтных линий электропередач. Вопреки запрету импорта этой группы товаров злоумышленники незаконно ввозили электрооборудования через территорию РФ.

Как говорится в сообщении, за четыре года существования нелегальной схемы злоумышленники успели продать государству оборудования на 100 млн грн. Кроме того, по заключению профильных экспертов, незаконная деятельность могла привести к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями на объектах Укрзализныцы.

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Сейчас на партию контрафактного товара стоимостью свыше 5 млн грн наложен арест.

“В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, в частности, проверяется причастность должностных лиц Укрзализныцы к функционированию схемы“, - прокомментировали в СБУ.

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