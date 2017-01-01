Мошенник таким образом обманул 83-летнюю женщину.

"Ваш сын попал в ДТП": Полиция поймала телефонного афериста Полиция Киева

Полиция Киевской области задержала 44-летнего телефонного мошенника. Он обманул 83-летнюю женщину, воспользовавшись старой схемой обмана по телефону - “Ваш сын попал в ДТП, срочно нужны деньги“. Об этом сообщает полиция.

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“К 83-летней жительнице села Кашперовка на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился “майором полиции“ и сообщил страшную весть: “Ваш сын за рулем автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе“ - говорится в сообщении.

Далее незнакомец рассказал женщине, что можно избежать уголовной ответственности. Стоимость “спасения“ составляла 850 долларов США и 150 евро - такую ​​сумму приехал и забрал у пенсионерки злоумышленник.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она позвонила в полицию.

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Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Киева. Как выяснилось, он летом 2019 года был осужден за незаконное хранение наркотиков.

“По факту мошенничества открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанному объявлено о подозрении“ - говорится в сообщении.

Как сообщалось 7 января, на Житомирщине мошенники от имени чиновников собирают деньги “на аптечки“.

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