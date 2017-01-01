Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премии тяжелораненным: Командование решило поощрить 72 солдат

Комментариев: 0
К Новому году бойцов, получивших тяжелые ранения, решили поощрить суммой в 5 тыс грн.
Командование решило поощрить 72 раненных солдат
Командование решило поощрить 72 раненных солдат
Пресс-центр Генштаба

Читай также: В Украине испытали новую гаубицу Богдана

Военнослужащие, которые в 2019 году получили тяжелые ранения в районе проведения операции Объединенных сил, получат премии от командующего Cухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Facebook Управление морально-психологического обеспечения Командования Сухопутных Войск ВС Украины.

Решением командующего сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Сирского решено поощрить тех солдат и офицеров, которые, получив тяжелые ранения, после лечения остались на военной службе или всё еще находятся в госпиталях.

Соответствующий приказ уже подписан. В нем командующий Сухопутных Войск отметил:

72 военнослужащих в конце этого года получили премии в размере более 5 тыс. грн. от Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, что стало хорошим подарком к Рождественским и новогодним праздникам, - сказано в сообщении.

Напомним, украинские военные на Донбассе собрали елку из боеприпасов. Праздничную елку собрали из тех снарядов, которыми их обстреливали сепаратисты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВСУ, раненные, премии, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь