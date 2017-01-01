Премии тяжелораненным: Командование решило поощрить 72 солдат

К Новому году бойцов, получивших тяжелые ранения, решили поощрить суммой в 5 тыс грн.

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Военнослужащие, которые в 2019 году получили тяжелые ранения в районе проведения операции Объединенных сил, получат премии от командующего Cухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Facebook Управление морально-психологического обеспечения Командования Сухопутных Войск ВС Украины.

Решением командующего сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Сирского решено поощрить тех солдат и офицеров, которые, получив тяжелые ранения, после лечения остались на военной службе или всё еще находятся в госпиталях.

Соответствующий приказ уже подписан. В нем командующий Сухопутных Войск отметил:

72 военнослужащих в конце этого года получили премии в размере более 5 тыс. грн. от Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, что стало хорошим подарком к Рождественским и новогодним праздникам, - сказано в сообщении.

Напомним, украинские военные на Донбассе собрали елку из боеприпасов. Праздничную елку собрали из тех снарядов, которыми их обстреливали сепаратисты.

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