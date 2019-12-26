Пенсионерка, порвавшая бюллетени на выборах в Раду, получила срок

Женщина получила 2 года условно за испорченные бюллетени.

20 декабря Ивано-Франковский суд вынес приговор женщине, которая порвала бюллетени 21 июля на выборах в Верховную Раду. Женщина испортила бюллетени, когда не смогла найти там фамилию Зеленского.

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Из материалов судебного реестра стало известно, что женщина пришла на участок подвыпившей. Получив бюллетени для голосования, она попыталась вынести их из избирательного участка. Когда ей сделали замечание, пенсионерка порвала бюллетени и кинула их в урну для голосования. Позже она рассказала, что не увидела в бюллетени фамилию Зеленского и расстроилась.

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Женщина полностью признала свою вину и получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.



Напомним, мошенники из Запорожья наживались на киевских пенсионерах.

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