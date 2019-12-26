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Пенсионерка, порвавшая бюллетени на выборах в Раду, получила срок

Комментариев: 2
Женщина получила 2 года условно за испорченные бюллетени.
Женщина получила условный срок за испорченные бюллетени
Женщина получила условный срок за испорченные бюллетени
cvk.gov.ua

20 декабря Ивано-Франковский суд  вынес приговор женщине, которая порвала бюллетени 21 июля на выборах в Верховную Раду. Женщина испортила бюллетени, когда не смогла найти там фамилию Зеленского. 

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Из материалов судебного реестра стало известно, что женщина пришла на участок подвыпившей. Получив бюллетени для голосования, она попыталась вынести их из избирательного участка. Когда ей сделали замечание, пенсионерка порвала бюллетени и кинула их в урну для голосования. Позже она рассказала, что не увидела в бюллетени фамилию Зеленского и расстроилась. 

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Женщина полностью признала свою вину и получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Напомним, мошенники из Запорожья наживались на киевских пенсионерах.

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Теги: выборы, суд, пенсионерка, условный срок, Зеленский, бюллетени
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    26.12.2019, 14:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А почему только ей одной? У нас много бюллетеней было испорчено. Всех сажайте. А то получается по бандитски - выхватили из толпы самого слабого и показательно наказали. Стыд и срам!

А вообще я требую, чтобы в бюллетенях был пункт против всех и чтобы этот пункт имел юридическую силу.
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 14:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
То, что человек не может выразить свой протест говорит о том, что в стране диктатура. У нас хунта фигляра.
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