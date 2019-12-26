Зеленский отпразднует Новый год в Карпатах с семьей и Богданом

Стали известны детали.

Стало известно, где именно Владимир Зеленский отпразднует Новый год, а также, где будут снимать традиционный новогодний ролик-поздравление президента. Об этом пишет Страна.

Новый год по-президентски

Владимир Зеленский с семей Новый год будет праздновать в осударственной резиденции "Синегора", которая расположена возле села Гута Ивано-Франковской области.

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К слову, в этой же резиденции в прошлом году праздновал пятый президент Петр Порошенко.

Собственный источник издания в Офисе президента рассказал, что вместе с четой Зеленский Новый год будет праздновать глава Офиса президента Андрей Богдан и его девушка Анастасия Сличная.

Также приглашены все заместители главы ОП со своими супругами.

Пока неизвестно, приглашен ли на празднование премьер-министр Алексей Гончарук.

Сообщается, что дата вылета в “Синегору” пока не согласована. Сначала должен состояться обмен пленными. Затем первые лица государства уедут в Карпаты.

По информации издания, соратники Зеленского в "Синегору" не поедут. Спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год в Киеве, у себя дома. А первый помощник Зе Сергей Шефир собирается с семьей за границу.

“Синегора” - президентский рай в Карпатах

Резиденция"Синегора" расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории - 10886 га. Кроме роскошного особняка, в резиденцию входят охотничьи угодья, и заповедные леса вокруг.

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В 2001-м тут решили сделать президентскую дачу. С году в год ее перестраивали "под себя" Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Кстати, беглый Янукович именно здесь любил встречать Новый год.

Петр Порошенко продолжил эту традицию. Помимо Нового года, Порошенко отмечал здесь католическое Рождество годом ранее.

На территории “Синегоры” есть ресторан, десять построек, канатная дорога и питомник с животными, SPA-центр, пруд с карпами и форелью и вертолетная площадка.

Резиденция внутри Страна

Резиденция внутри Страна

Внутри резиденция выглядит не менее помпезно. Внутри есть фойе с мраморным полом и озелененными колоннами, обширная библиотека с галереями и каминный зал.

Новогоднее поздравление

Накануне Нового года президент традиционно записывает новогоднее поздравление. Зеленский - уникальный президент. Несмотря на то, что он является президентом всего первый год, это будет его второе новогоднее обращение к украинцам. В прошлом году он обратился к украинцам за несколько минут до Нового года и заявил, что идет в президенты.

Известно, что ролик с новогодним поздравлением у президента решили записать на ВДНХ - там же, где снимали сериал "Слуга народа".

По информации издания, вчера был уже записан первый вариант новогоднего видео с Зеленским. Но его решили доработать. Сегодня будет вторая попытка.

Напомним, Зеленскому доверяют более 60% украинцев. Президенту Зеленскому доверяют больше половины населения Украины.

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