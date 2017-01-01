Стали известны фракции, пропустившие больше всего голосований в Раде

Хуже всего участвуют в голосованиях оппозиционные фракции парламента.

Читай также: Опубликованы имена нардепов-прогульщиков за декабрь

Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал участие парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады в декабре и назвал самые недисциплинированные из них. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

По данным КИУ, чаще всего принимали участие в голосованиях (голосовали “за“, “против“ или “воздержался“) народные депутаты из фракций “Слуга народа“, “Голос“ и “Европейская солидарность“.

Читай также: КИУ: Практически все принятие Радой законы поданы Слугой народа

В то же время существенно реже голосовали депутаты от “Оппозиционной платформы — За жизнь“ и “Батькивщины“.

В среднем депутаты от “Слуги народа“ приняли участие в 86% голосований Рады, депутаты “Голоса“ — 85%, “ЕС“ — 79%. То есть, как правило, один народный депутат от этих политсил участвовал в 8 из 10 голосований Рады.

Существенно ниже показатели голосований у депутатов ОПЗЖ и “Батькивщины“, которые приняли участие лишь в 62% голосований Рады.

Среди народных депутатов существует неформальное разделение голосований на технические и важные. К первым относятся голосования за поправки и процедурные вопросы принятия законов. Поэтому довольно часто народные депутаты присоединяются только к голосованию непосредственно за принятие законов, тогда как „технические“ голосования игнорируют, - рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

Читай также: Названые самые ленивые и самые продуктивные депутаты новой Рады

Также, по его словам, довольно часто народные депутаты из оппозиции не участвуют в голосованиях Рады, чтобы продемонстрировать свое отношение к принимаемому законопроекту или действиям власти в целом.

Напомним, в декабре трое нардепов вообще не голосовали ни разу. В то же время двое депутатов посетили все голосования Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.