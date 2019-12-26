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Маруся Зверобой рассказала, о чем ее допрашивали в ГБР

Комментариев: 3
На допросе в ГБР Марусю Зверобой спрашивали о Зеленском, Софии Фединой и Facebook.
Волонтер Маруся Зверобой
Волонтер Маруся Зверобой
facebook.com/marusyazvirobiy

Волонтера Марусю Зверобой на допросе в Государственном бюро расследований спрашивали о нардепе Софии Федине, о Facebook, а также об отношении к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом передает сайт Украинская Правда

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“Что спрашивали? Знаю я Федину, или нет. Ну все знают Федину. Спрашивали о Федине и Facebook. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Очень переживать за человека, которого могут взорвать, - это негативное отношение или позитивное? Это философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный“, - рассказала Зверобой.

Так, Зверобой заявила, что по делу она проходит как свидетель, а сам допрос проходил в правовом поле, на допросе присутствовали два адвоката, поэтому “придраться не к чему“.

Также Маруся Зверобой добавила, что ее вызывают на допрос 10 января. 

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Волонтер также сообщила, что пожаловалась на директора ГБР Романа Трубу относительно служебного подлога, которое, вероятно, мог совершить глава Государственного бюро расследований.

Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда. А если ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны были прийти с постановлением из Шевченковского суда, – сказала Маруся Зверобой.

Напомним, ранее Зверобой: Мы будем не только защищаться, но и нападать

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Теги: Зверобой, ГБР, Допрос
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Комментариев (3)
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ЗаУкраїну    26.12.2019, 15:16
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
вот так и приходит мирская слава(((, а потом уходит, как у гади гавченко..)))

На "элиза-джорнэл", только что опубликовали телеф. разговор ю.кузьменко с некой сообщницей, о необходимости замочить м."зверобой"-в качестве сакральной жертвы. Чтобы взбудоражить общественность.
Шмат    26.12.2019, 14:22
Оценка:  0
Шмат
Ё-маё,на каком языке разговаривает эта упоротая чучундра?)))))))))))))))))))))))) ))
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 14:29
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
На лоханском. Она родом из Лоханска.
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