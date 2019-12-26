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Оккупанты разместили в Донецке тяжелые гаубицы – ГУР

Комментариев: 3
Артиллерия размещена с нарушением Минских договоренностей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

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Командование российско-оккупационных войск на Донбассе не прекращает нарушать минские договоренности по отводу тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения – около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы “Гиацинт-Б“ из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.

Напомним, боевики разместили десятки “Градов“ и танков на линии разграничения. Часть техники размещена с прямыми нарушениями прежних договоренностей, часть – просто за пределами оговоренных мест хранения.

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Теги: гаубица, артиллерия, Донецк, ГУР, Донбасс
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Комментариев (4)
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zheka-yakob    26.12.2019, 15:09
Оценка:  +4
zheka-yakob
"По информации украинской разведки..."
))))))))))))))) ))))
VSHIVANKA    26.12.2019, 15:00
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ЧТО ЗА " ОККУПАНТЫ " В ДОНЕЦКЕ ?
ПОЧЕМУ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ИМ СОПРОТИВЛЕНИЕ ?
Шмат    26.12.2019, 14:49
Оценка:  +2
Шмат
И що?Фейерверки пока ещё никто не отменял.))))))))))))))))))))
T-REX2    26.12.2019, 15:36
Оценка:  +2
T-REX2
Кличко отменил
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