Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост

В добавок к разрушению моста в реку пролилось топливо из пробитого бака грузовика.

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Утром в четверг, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района Николаевской области груженая фура “утопила“ понтонный мост. Об этом пишет местное издание “Новости-N“ со ссылкой на информацию от читателей.

Как рассказывают очевидцы, под весом груженой фуры один из сегментов понтонной переправы просто утонул. При этом у большегруза повредился топливный бак, из которого прямо в реку вылилось горючее.

Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

Напомним, в страшном ДТП в Киеве ВАЗ порвало на части. В аварии серьезно пострадали три человека.

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