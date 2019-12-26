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Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост

Комментариев: 2
В добавок к разрушению моста в реку пролилось топливо из пробитого бака грузовика.
Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост
© novosti-n.org
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Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост
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Утром в четверг, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района Николаевской области груженая фура “утопила“ понтонный мост. Об этом пишет местное издание “Новости-N“ со ссылкой на информацию от читателей.

Как рассказывают очевидцы, под весом груженой фуры один из сегментов понтонной переправы просто утонул. При этом у большегруза повредился топливный бак, из которого прямо в реку вылилось горючее.

Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

Напомним, в страшном ДТП в Киеве ВАЗ порвало на части. В аварии серьезно пострадали три человека.

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Теги: фура, мост, река, авария, Николаевская область
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Комментариев (2)
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T-REX2    26.12.2019, 15:35
Оценка:  0
T-REX2
Срочно переименовать в "Крымский" и все путем.
asfd0    26.12.2019, 14:51
Оценка:  +1
asfd0
Да, у оккупантов мосты по надёжнее )))))))
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