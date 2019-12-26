Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост
В добавок к разрушению моста в реку пролилось топливо из пробитого бака грузовика.
Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост
© novosti-n.org
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Под Николаевом из-за тяжелой фуры "утонул" мост
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Утром в четверг, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района Николаевской области груженая фура “утопила“ понтонный мост. Об этом пишет местное издание “Новости-N“ со ссылкой на информацию от читателей.
Как рассказывают очевидцы, под весом груженой фуры один из сегментов понтонной переправы просто утонул. При этом у большегруза повредился топливный бак, из которого прямо в реку вылилось горючее.
Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.
Напомним, в страшном ДТП в Киеве ВАЗ порвало на части. В аварии серьезно пострадали три человека.
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