Полиция выдворила в Испанию по кличке "Батыр Бухарский"

Мужчина с 2017 года в розыске.

Во вторник, 24 декабря, из Украины выдворили вора в законе, более известного по кличке "Батыр Бухарский".

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

С 2017 года мужчина находился в международном розыске. Сообщается, что Бухарский вместе с другими участниками преступной группировки организовал схему по отмыванию денег, которые соучастники легализовали путем приобретения недвижимости. Незаконную схему реализовали в Испании. В соответствии с законодательством этом страны "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

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В апреле этого года Бухарский попал в Украину. Об этом узнали полицейские и установили его местонахождение. 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Затем его выдворили из Украины и передали в руки полицейских Испании.

“Батыр Бухарский” является известным “вором в законе”. Его короновали в 1998 году в Москве по инициативе известного "вора в законе" "Деда Хасана". Кроме того, “Батыр Бухарский” был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке "Япончик".

Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе". Президент предлагает ввести в уголовное право новое юридическое понятие.

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