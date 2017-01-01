Полиция выдворила в Испанию по кличке "Батыр Бухарский"
Во вторник, 24 декабря, из Украины выдворили вора в законе, более известного по кличке "Батыр Бухарский".
Читай также: СБУ задержала главаря криминальной группировки на Донбассе
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
С 2017 года мужчина находился в международном розыске. Сообщается, что Бухарский вместе с другими участниками преступной группировки организовал схему по отмыванию денег, которые соучастники легализовали путем приобретения недвижимости. Незаконную схему реализовали в Испании. В соответствии с законодательством этом страны "вора в законе" ждет ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.
Читай также: В Харькове задержали российского "вора в законе"
В апреле этого года Бухарский попал в Украину. Об этом узнали полицейские и установили его местонахождение. 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Затем его выдворили из Украины и передали в руки полицейских Испании.
“Батыр Бухарский” является известным “вором в законе”. Его короновали в 1998 году в Москве по инициативе известного "вора в законе" "Деда Хасана". Кроме того, “Батыр Бухарский” был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по кличке "Япончик".
Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе". Президент предлагает ввести в уголовное право новое юридическое понятие.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.