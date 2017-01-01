Дело Шеремета: Грищенко заявила, что не знала других фигурантов в 2016

Грищенко рассказала, когда познакомилась с другими подозреваемыми в деле Шеремета.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Инна Грищенко заявила, что не была знакома с другими фигурантами дела в 2016 году. По ее словам, они познакомились с ними уже после того, как Шеремет был убит. Об этом она рассказала во время заседания в Печерском суде.

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“Знакома с Яной Дугарь, с Рифмастером с этого года, с конца лета, а с Юлей Кузьменко с того лета. По Фейсбуку мы были знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в Фейсбуке “, - сказала Грищенко.



Грищенко также рассказала, что ее муж был взрывотехником на войне, поэтому умел обращаться со взрывчаткой.



“Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть“, - заявила Грищенко.

Інна Грищенко, відома як волонтерка «Пума», розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.



Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V — hromadske (@HromadskeUA) 26 грудня 2019 р.





Напомним, адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой “сакральной жертве“.

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