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Известна дата обмена пленными между Киевом и “ЛНДР”, - росСМИ

Комментариев: 1
Это случится до Нового года.
Обмен пленными состоится 29 декабря
Обмен пленными состоится 29 декабря
Голос

“всех установленных на всех установленных” 29 декабря.

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Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на два информированные источника.

Сообщается, что дата согласована окончательно. Всех пленных готовят к обмену. Он состоится до Нового года - 29 декабря.

Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное, - сообщил источник. 

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Напомним, обмен пленными состоится под Новый год. Освободят не всех. Трехсторонняя контактная группа в Минске достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

 

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Теги: обмен пленными, дата, обмен, ЛДНР, Украина
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Комментариев (1)
Ponadyser    26.12.2019, 16:24
Оценка:  +2
Ponadyser
ПБез бойцов Беркут обмена не будет. Одно из условий, обмен начнется с бойцов Беркут. Если их не привезут на обмен - обмена не будет
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