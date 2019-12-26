Известна дата обмена пленными между Киевом и “ЛНДР”, - росСМИ
“всех установленных на всех установленных” 29 декабря.
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Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на два информированные источника.
Сообщается, что дата согласована окончательно. Всех пленных готовят к обмену. Он состоится до Нового года - 29 декабря.
Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное, - сообщил источник.
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Напомним, обмен пленными состоится под Новый год. Освободят не всех. Трехсторонняя контактная группа в Минске достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
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