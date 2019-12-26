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СБУ накрыла контрабанду оружия из Украины на Ближний Восток

Комментариев: 2
Иностранцы налаживали поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам на Ближний Восток.
СБУ изъяла у подозреваемых крупную сумму валюты
СБУ изъяла у подозреваемых крупную сумму валюты
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины остановила деятельность международной преступной группировки, которая прикрывала финансирования незаконных операций по приобретению в Украине боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. 

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Сообщается, что выходцы из Ирана налаживали поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам на Ближний Восток.

Для сокрытия своих действий они использовали несколько фиктивных компаний из Украины, Ирана, Турции, стран Балтии. Деньги приходили через оффшоры. Чтобы обойти закон, преступники использовали систему “хавала“. Эта незаконная финансово-расчётная система широко распространена в странах Ближнего Востока. 

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Во время обысков у иностранцев были изъяты печати и документы иностранных фирм, а также почти 600 000 долларов и 235 000 евро.

Несколько участников группировки задержаны, идет следствие. 

Напомним, В СБУ выяснили, как на Укрзализныцю поставляли некачественное оборудование.

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Теги: СБУ. оружие, Ближний Восток, Иран
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    26.12.2019, 16:54
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПИПЕЦ НОВОСТЬ.....
В СИРИИ У БАРМАЛЕЕВ , КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ АРМИИ И РЕЗАЛИ ГОЛОВЫ ПЛЕННЫМ , БЫЛО И НАТОВСКОЕ И УКРОПНОЕ ОРУЖИЕ....
Progenitor_K    26.12.2019, 16:34
Оценка:  -1
Progenitor_K
Ого. Вот это реально крупное дело. Поздравляю.
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