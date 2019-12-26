Под Одессой в общежитии повесился студент из-за неразделенной любви

Парню было всего 20 лет.

В Измаиле Одесской области в общежитии повесился 20-летний студент 3-го курса Государственного гуманитарного университета.

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Об этом Украинская Служба Информации, ссылаясь на комментарии Нацполиции Одесской области.

Сообщается, что парня нашли повешенным в его комнате. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

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По предварительной информации, причиной поступка парня является неразделенная любовь.

Знакомые парня требуют официального комментария учебного заведения по поводу случившегося.

Напомним, в Киеве молодая мать покончила с собой. Женщина выпрыгнула из окна многоэтажки около 4:00 утра. Медики, прибывшие по вызову, не смогли помочь и констатировали смерть.

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