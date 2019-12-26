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Под Винницей мужчина подорвал гранату: один человек погиб

Комментариев: 1
Пьяный мужчина пытался "решить конфликт" с помощью гранаты.
В результате взрыва гранаты один человек погиб
В результате взрыва гранаты один человек погиб
vn.npu.gov.ua

Ночью, 26 декабря, пьяный житель Могилев-Подольска подорвал гранату после конфликта с товарищами. В результате один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области. 

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Сообщается, что хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время распивания алкоголя между мужчинами  возникали конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит.

На улице мужчина вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое товарищей пытались его успокоить и забрать у него гранату, в этот момент и произошел взрыв. 

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В результате один человек погиб. Хозяин дома получил осколочное ранение и был доставлен в больницу. 

Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения, идут следственные действия. 

Напомним, В Харькове мужчина пытался пронести в суд гранату.

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Теги: граната, Могилев-Подольский, взрыв
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Комментариев (1)
Шмат    26.12.2019, 17:20
Оценка:  0
Шмат
Ё-маё,с заработков с гранатой вернулся?Ну точно с Донбасса!))))))))))))))))))))))
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