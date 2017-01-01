В Виннице двое парней истязали 18 – летнего студента колледжа

В Виннице студент колледжа подвергся пыткам со стороны 2 парней.

В Виннице прокуратура начала расследование по факту истязания двумя юношами 18-летнего студента местного колледжа. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области на официальном сайте.

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Так, в прокуратуре сообщили, что двое парней, один из которых является несовершеннолетним, 23 декабря, в вечернее время суток, вблизи общежития одного из колледжей г. Винница, на почве мести, совершали над студентом учебного заведения действия, не соответствующие общепринятым нормам морали, унижали его человеческое достоинство.

Помимо этого, нападавшие требовали у парня денежные средства. Запугав молодого человека расправой в случае, если он кому-то расскажет об этом, отпустили.

Как сообщается, злоумышленников задержали на следующий день, сейчас они находятся в СИЗО. Одному из задержанных уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления по ч.2. ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание), которая предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Второму задержанному такое уведомление готовится.

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