Минцифры показало "ужасы" реестра ГАСИ

Самые впечатляющие нарушения показали общественности.

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Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины – строительный реестр Госархстройинспекции (или просто ГАСИ). Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных..., и все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре, - рассказал министр.

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К своему посту на Facebook Михаил Федоров прикрепил скриншот, иллюстрирующий “ужасы“, творившиеся в реестре.

Данные реестра открыли в формате csv и они касаются 2013-2019 годов, написал Федоров. Всего представлено 31 поле. Там есть информация о заказчике, проектировщике и подрядчиками с кодами ЕДРПОУ.

Также присутствуют данные об авторском и технических надзорах, характеристики застройки и классе последствий, есть данные об адресе, кадастровом номере и другие. Министр отметил, что их качество “далекое от идеального“.

Михаил Федоров / Фейсбук

Напомним, в Украине появится новая должность – технический директор страны. В функции техдиректора страны будет входить выбор и реализация единой IT-инфраструктуры государства.

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