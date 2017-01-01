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Загороднюк анонсировал полное перемирие на Донбассе с 1 января

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Министр обороны рассказал про разведение сил на Донбассе.
Загороднюк рассказал про разведение сил на Донбассе.
Загороднюк рассказал про разведение сил на Донбассе.
Андрей Загороднюк/Facebook

С первого января 2020 года на Донбассе должно начаться полное перемирие. Об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время общения с журналистами. 

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 “Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать“, -- отметил Загороднюк.

Также министр обороны рассказал, что уже известны новые точки разведения сил на Донбассе. 

“Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе“, - сказал Загороднюк. 

Напомним, Пристайко надеется что разведение сил на Донбассе состоится до следующего саммита.

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Теги: Загороднюк, Донбасс, перемирие
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