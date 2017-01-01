Трудовые книжки уйдут в прошлое в феврале-марте – Дубилет

При этом запрещать их не будут, они станут просто необязательными.

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Трудовые книжки перестанут быть обязательными в Украине к марту 2020 года. Надежду на это выразил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью YouTube-каналу “Львы на джипе“.

Надеюсь, что в феврале-марте эти книги уйдут в прошлое ... Для этой аудитории (канал ориентирован на лиц 18-25 лет – ред.) превратятся в архаизм, надеюсь. Потому что они никому не нужны, на самом деле. Это же то, чего заграницей нет, - отметил Дубилет.

В то же время, министр отметил, что отмена обязательного ведения трудовых книжек не означает их запрет.

Есть люди, которые говорят: как же я без трудовой книжки? Поэтому конечно, что мы запрещать не можем.

Дубилет добавил, что в электронных реестрах есть информация с 2000 года:

Если вы до 2000 года не работали нигде, то вам эти трудовые книжки не нужны.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будет осуществляться переход на электронные трудовые. Бумажные трудовые книжки будут актуальны еще несколько лет.

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