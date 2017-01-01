Катастрофа Боинга МН17: Генпрокуратура уволила руководителя следственной группы от Украины

Генеральная прокуратура Украины уволила руководителя следственной группы от Украины входившего в следственную группу JIT.

ГПУ уволило прокуроров, которые входили в международную следственную группу (JIT), расследовавшую катастрофу Боинга МН17 над Донбассом. Об этом Лариса Сарган у себя в Facebook.

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“Прокуроры, которые входили в международную следственную группу, уволены! Еще раз: Уволены. Руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора от Украины. Эту информацию я получила от коллег из Нидерландов“, – написала Сарган.

Так, по словам Сарган суд над виновниками в катастрофе малайзийского Боинга МН17 должен начаться уже в марте 2020 года.

Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель... Что мы в итоге имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ “слить“ следствие по МН17, – прокомментировала Сарган.

Скриншот facebook.com/LarysaSargan

Напомним, ранее Россия готова делиться данными в деле о крушении MH17

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