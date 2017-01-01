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СБУ ликвидировала крупную переездную нарколабораторию на Буковине

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В мобильной нарколаборатории изготовляли амфетамин.
Сотрудники СБУ ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина
Сотрудники СБУ ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина
ssu.gov.ua

26 декабря Служба безопасности Украины ликвидировала переездную нарколабораторию на Буковине. Ежемесячный оборот от ее деятельности составлял больше полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. 

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Сообщается, что основное производство амфетамина наркоторговцы организовали по месту жительства одного из них. Наркотики также изготавливали в арендованных помещениях в Черновцах и области. С целью конспирации наркоторговцы периодически перевозили «цеха» в другие места.


Напомним, СБУ накрыла контрабанду оружия из Украины на Ближний Восток.

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Теги: СБУ, наркотики, лаборатория, Буковина, амфетамин
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