СБУ ликвидировала крупную переездную нарколабораторию на Буковине

В мобильной нарколаборатории изготовляли амфетамин.

26 декабря Служба безопасности Украины ликвидировала переездную нарколабораторию на Буковине. Ежемесячный оборот от ее деятельности составлял больше полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщается, что основное производство амфетамина наркоторговцы организовали по месту жительства одного из них. Наркотики также изготавливали в арендованных помещениях в Черновцах и области. С целью конспирации наркоторговцы периодически перевозили «цеха» в другие места.





Напомним, СБУ накрыла контрабанду оружия из Украины на Ближний Восток.

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