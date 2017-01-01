На Хмельнитчине работник СБУ насмерть сбил двух пешеходов

Пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте, а работник СБУ превышал скорость.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости dbr.gov.ua

Читай также: ВАЗ порвало на части: Страшное ДТП в Киеве попало на видео

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки Daewoo Lanos, совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

Читай также: В Киеве Hyundai протаранил Opel, есть жертва

Происшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, под Николаевом из-за тяжелой фуры “утонул“ мост. В добавок к разрушению моста в реку пролилось топливо из пробитого бака грузовика.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.