ГПУ провела следственный эксперимент в деле расстрелов на Майдане

Генпрокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля.

24 декабря сотрудники Генпрокуратуры провели следственный эксперимент с участием свидетеля в деле о препятствовании проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Независимости. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Целью следственного эксперимента было подтверждение показаний других свидетелей о выстрелах в сторону гостиницы «Украина» с места, где находились сотрудники правоохранительных органов.



Отмечается, что в связи с передачей следствия от ГПУ в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября 2019), отдельные следственные действия в деле о событиях на Майдане проводят прокуроры ГПУ.

Напомним, Кличко не явился на допрос по делу убийств на Майдане.

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