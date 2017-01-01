Синегубов стремится вывести Полтавскую область в лидеры по рейтингу KPI

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов провел совещание с руководителями департаментов и управлений ОГА по внедрению системы оценки эффективности деятельности на основе показателей KPI.

«Мы переходим на новую систему оценивания нашей деятельности. Это инициатива Президента и Правительства. В Украине уже внедрена система KPI-оценки глав областных государственных администраций. Мы делаем следующий шаг - вводим систему оценки эффективности деятельности профильных управлений и департаментов ОГА », - пояснил Олег Синегубов.

Он отметил, что цель введения в действие такой системы - оценить эффективность работы управления или департамента, увидеть, какие есть недостатки и устранить их.

По словам главы области, деятельность структурных подразделений ОГА будет оцениваться не только на основе KPI, но и с учетом экспертных заключений, социологических мониторингов и отзывов со стороны гражданского общества. «Основная задача - выйти в лидеры по Украине в системе оценки эффективности работы, как по базовым направлениям, так и по деятельности облгосадминистрации в целом», - отметил глава ОГА.