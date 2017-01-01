РФ внесла в список на обмен обвиняемых в харьковском теракте

Прокуратура просит суд отпустить их для участия в обмене.

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Прокуратура просит суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове зимой 2015 года, в результате которого погибли четыре человека. Всех троих Россия включила в список на обмен, запланированный до конца года. Об этом прокурор Владимир Лымарь сообщил во время заседания суда в Харькове, пишет hromadske.

Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий, - сказал он.

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В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство. Отметим, что перед этим прокурор сначала заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

В то же время сторона потерпевших выступает против обмена.

Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, проводившие включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов, - отметил адвокат потерпевших Олег Головков.

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Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидика Андрей также выступил против обмена.

Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания, - сказал он.

Напомним, 22 февраля 2015 у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

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