Порошенко снова вызовут на допрос в ГБР

Экс-президент долгое время не появлялся на допросах.

Экс-президента Украины Петра Порошенко повторно вызовут в ГБР, так как он давно не появлялся на допросах. Об этом журналистам рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова.

Читай также: Панамский суд полностью закрыл дело против Порошенко — адвокат

“Насколько мне известно, последние разы Порошенко не являлся на допросы, последний раз он был на допросе длительное время назад. Точной даты не назову, но последних допроса 3-4 он точно пропустил “, - отметила Иванова.



Иванова также отметила, что Порошенко находится под депутатской неприкосновенностью, поэтому ГБР может только выслать ему повторную повестку.



Напомним, ГБР готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.