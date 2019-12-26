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Порошенко снова вызовут на допрос в ГБР

Комментариев: 1
Экс-президент долгое время не появлялся на допросах.
Порошенко снова вызовут в ГБР
Порошенко снова вызовут в ГБР
president.gov.ua

Экс-президента Украины Петра Порошенко повторно вызовут в ГБР, так как он давно не появлялся на допросах. Об этом журналистам рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова. 

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“Насколько мне известно, последние разы Порошенко не являлся на допросы, последний раз он был на допросе длительное время назад. Точной даты не назову, но последних допроса 3-4 он точно пропустил “, - отметила Иванова.

Иванова также отметила, что Порошенко находится под депутатской неприкосновенностью, поэтому ГБР может только выслать ему повторную повестку.

Напомним, ГБР готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко.

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Теги: ГБР, Порошенко, допрос
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    26.12.2019, 18:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
В РОССИИ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ НЕПОСЛУШНЫХ ХРЯКОВ ЕСТЬ ОДИН ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ....
ХРЯКУ НА ПЯТАК НАКИДЫВАЕТСЯ ПЕТЛЯ И ВЕДУТ КУДА НУЖНО , ПРИ ЭТОМ ХРЯК СТАНОВИТСЯ ПОСЛУШНЫМ И СПОКОЙНЫМ....
Woodbrother    26.12.2019, 18:50
Оценка:  -1
Woodbrother
Портнов опять начал играть на Трубе какую то гадость.
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