В Николаеве мужчина умер после скандала на сессии облсовета

Мужчине стало плохо в отделении полиции.

26 декабря, во время сессии Николаевского облсовета, между двумя представителями ОТГ произошел словесный конфликт. Мужчины прибыли в отделении полиции. Один из них хотел написать заявление, второй - предоставить объяснение. Об этом сообщили в ГУНП Николаевской области.

Читай также: В Николаеве коммунальщики решили “опозорить“ злостных должников

В полиции рассказали, что 49-летний мужчина, на которого написали заявление, пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли ему помочь. Мужчина скончался по дороги в больницу.



Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сообщается, что мужчина несколько лет состоял на учете у кардиолога из-за сердечного заболевания.



Напомним, в Николаеве женщина пострадала во время полицейских стрельб.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.