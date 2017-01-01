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В Николаеве мужчина умер после скандала на сессии облсовета

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Мужчине стало плохо в отделении полиции.
Конфликт произошел на заседании Николаевского облсовета
Конфликт произошел на заседании Николаевского облсовета
mk-oblrada.gov.ua

26 декабря, во время сессии Николаевского облсовета, между двумя представителями ОТГ произошел словесный конфликт. Мужчины прибыли в отделении полиции. Один из них хотел написать заявление, второй - предоставить объяснение. Об этом сообщили в ГУНП Николаевской области. 

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В полиции рассказали, что 49-летний мужчина, на которого написали заявление, пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли ему помочь. Мужчина скончался по дороги в больницу. 

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сообщается, что мужчина несколько лет состоял на учете у кардиолога из-за сердечного заболевания.

Напомним, в Николаеве женщина пострадала во время полицейских стрельб.

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Теги: Николаев, смерть, облсовет, сессия, полиция
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