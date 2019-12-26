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Вместо Китая. США ищут инвесторов для Мотор Сич

Комментариев: 13
Власти США пытаются недопустить продажу контрольного пакета акций запорожского завода китайской компании.
Китайцы ждут решение АМКУ по Мотор Сич
Китайцы ждут решение АМКУ по Мотор Сич
1news.zp.ua

Посольство США ищет новых инвесторов для предприятия Мотор Сич, которое пытаются купить китайцы. Об этом в четверг, 26 декабря, рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, сообщает РБК-Украина.

"Украина могла бы стать очень хорошим местом для зарубежных инвесторов", - подчеркнул Тейлор, в частности отметив запланированную на следующий год приватизацию, многие объекты которой могут представлять интерес в том числе и для американских инвесторов.

Тейлор привел в пример позитивных изменение реформу судебной системы и продолжающуюся реформу прокуратуры.

По словам дипломата, вопрос реформы СБУ, в частности сокращения функций спецслужбы и ликвидации нехарактерных для нее направлений деятельности (в сфере экономики), о чем многократно говорили западные партнеры Украины, сейчас продолжает обсуждаться руководством страны.

"Я думаю, украинская власть движется в правильном направлении, она движется быстро, кто-то говорит, что даже слишком быстро", - сказал он.

Напомним, 21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций Мотор Сич.
 
Отметим, ранее стало известно, что неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс обсуждает вопрос о покупке украинского предприятия Мотор Сич, чтобы не допустить его покупку Китаем.
 

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Теги: Украина, инвестиции, США, посол, Мотор Сич, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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bertal    26.12.2019, 19:54
Оценка:  +3
bertal
США ищут инвесторов, для предприятия в Украине, смешно) А что делает государство?-правильно, уничтожает предприятия Украины, о чем речь?
xapi3mat    26.12.2019, 20:22
Оценка:  -1
xapi3mat
при чем тут государство, дурень? мотор-сич частная фирма
farfalle    26.12.2019, 19:22
Оценка:  +1
farfalle
Независимая гидная страна, говорите? Колонией была, ею и останется. Генетика
Asmo    26.12.2019, 19:19
Оценка:  -1
Asmo
В рассеянских новостях Мотор Сич давно куплен китайцами уже всех специалистов вывезли, с дня на день достроят завод в Китае где они все будут работать
Эриг    26.12.2019, 19:24
Оценка:  -4
Эриг
другими словами они украли у нас ученых, грязные коммунистические воры. за такое нужно санкции против них вводить.
VSHIVANKA    26.12.2019, 19:13
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА ВСЁ РЕШАЮТ ЗА ХОЛОПОВ , ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ , А ДЕЛО ХОЛОПОВ ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО.....)))
Эриг    26.12.2019, 19:21
Оценка:  -5
Эриг
Так они все правильно делают. Разве кто-то против? Все верно. Лучше мексиканцам продать. Мексиканцы хотя бы христиане. А эти будут нам свои коммунистические антифашистские идеи прививать, что бы были такие же конченые как россияне.
farfalle    26.12.2019, 19:23
Оценка:  +2
farfalle
Как можно фашистам привить антифашистские идеи? ты там кастрюлей не ударился?
Эриг    26.12.2019, 19:25
Оценка:  -5
Эриг
как можно быть таким дебильным хомосоветикусом? ты что не понимаешь что только дебилы хомосоветикусы?
farfalle    26.12.2019, 19:30
Оценка:  +4
farfalle
Пшел вон, дебил тупой. С кем-то еще могу здесь пообщаться, поспорить, но с таким безпросветным дебилом - выше моих сил
Эриг    26.12.2019, 18:54
Оценка:  -4
Эриг
Нельзя продавать коммунистам европейские технологии, пускай сами изобретают, они же такие умные и великие.
farfalle    26.12.2019, 19:24
Оценка:  +4
farfalle
У тебя завод скоро по миру пойдет, как и вся твоя страна, а он все от коммунистов шарахается. Коими китайцы являются только на бумаге
Эриг    26.12.2019, 19:27
Оценка:  -6
Эриг
да конечно на бумаге, там совершенно нет однопартийной тоталитарной коммунистической системы? Очнись шизофреник, в таких условиях живут только рабы, ты хочешь к ним преобщиться?
Эриг    26.12.2019, 19:28
Оценка:  -6
Эриг
Ну если ты глава партии, то это хорошо, но ты им точно не будешь. Ю андерстанд? Так что молись на нас на фашистов, мы твое спасение и я не шучу.
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