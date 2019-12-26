Вместо Китая. США ищут инвесторов для Мотор Сич

Власти США пытаются недопустить продажу контрольного пакета акций запорожского завода китайской компании.

Посольство США ищет новых инвесторов для предприятия Мотор Сич, которое пытаются купить китайцы. Об этом в четверг, 26 декабря, рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, сообщает РБК-Украина.

"Украина могла бы стать очень хорошим местом для зарубежных инвесторов", - подчеркнул Тейлор, в частности отметив запланированную на следующий год приватизацию, многие объекты которой могут представлять интерес в том числе и для американских инвесторов.

Тейлор привел в пример позитивных изменение реформу судебной системы и продолжающуюся реформу прокуратуры.

По словам дипломата, вопрос реформы СБУ, в частности сокращения функций спецслужбы и ликвидации нехарактерных для нее направлений деятельности (в сфере экономики), о чем многократно говорили западные партнеры Украины, сейчас продолжает обсуждаться руководством страны.

"Я думаю, украинская власть движется в правильном направлении, она движется быстро, кто-то говорит, что даже слишком быстро", - сказал он.

Напомним, 21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций Мотор Сич.

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