В Лисичанске восстанавливается водоснабжение

В Лисичанске и городах-спутниках начали возвращать водоснабжение после заявления руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации.

ООО Луганское энергетическое объединение (ЛЕО) начало подключение объектов Лисичанскводоканала к энергосети. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-служба ООО ЛЕО в Facebook.

"Сегодня ЛЕО подключает все объекты ЛКСП Лисичанскводоканал к системе электроснабжения. Подчеркиваем: это полная заслуга губернатора Луганской области Сергея Гайдая, взявшего на себя определенные обязательства, что позволило подключить водоканал к системе электроснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря сообщалось о том, что на Луганщине более 80 тысяч человек остались без водоснабжения. Также воду отключили в 35 учебных и 25 лечебных учреждениях. Это связано с задолженностью Лисичанскводоканала за потребленную электроэнергию. А сегодня стало известно, что в Лисичанске тысячи людей без отопления.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet