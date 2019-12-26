КС запретил выгонять нардепов за прогулы и кнопкодавство

Конституция запрещает лишать нардепов мандата, даже если они вообще не ходят на работу в парламент.

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Конституционный суд дал отрицательное заключение по законопроекту №1027 президента Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного лишения мандата народного депутата. Об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил “LIGA.net“.

По его словам, суд решил, что инициатива Зеленского, которая предлагает лишать депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство, не соответствует статье 157 Конституции.

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В этой статье говорится: Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Вениславский отметил, что пока не видел полного текста решения КС. В суде заявили, что опубликуют его сегодня, 26 декабря.

Напомним, “Слуг народа“ и Порошенко оштрафовали за прогулы на 3 миллиона. Глава парламента распорядился оштрафовать нардепов более чем на 3 миллиона гривен за прогулы.

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