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КС запретил выгонять нардепов за прогулы и кнопкодавство

Комментариев: 3
Конституция запрещает лишать нардепов мандата, даже если они вообще не ходят на работу в парламент.
Кнопкодавство и прогулы - не повод лишать мандата
Кнопкодавство и прогулы - не повод лишать мандата
24tv.ua

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Конституционный суд дал отрицательное заключение по законопроекту №1027 президента Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного лишения мандата народного депутата. Об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил “LIGA.net“.

По его словам, суд решил, что инициатива Зеленского, которая предлагает лишать депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство, не соответствует статье 157 Конституции.

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В этой статье говорится: Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Вениславский отметил, что пока не видел полного текста решения КС. В суде заявили, что опубликуют его сегодня, 26 декабря.

Напомним, “Слуг народа“ и Порошенко оштрафовали за прогулы на 3 миллиона. Глава парламента распорядился оштрафовать нардепов более чем на 3 миллиона гривен за прогулы.

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Теги: Верховная Рада, Конституционный суд, кнопкодавство, прогулы, народные депутаты, президент, Зеленский, Конституция
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Комментариев (3)
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Rikstal    26.12.2019, 19:54
Оценка:  0
Rikstal
грамотнее надо составлять такие инициативы! В части обоснования необходимости того или иного закона/постановления.
Вот тут КС говорит о нарушении прав и свобод ? депутата, а ведь депутат-прогульщик нарушает права избирателей, доверивших ему свою судьбу и государства!
real_manunia    26.12.2019, 19:27
Оценка:  +1
real_manunia
Это пиз,,,ц!!! Тогда любой человек, украинец, имеет право ссылаясь на данное решение, не ходить на работу или ходить но нарушать трудовой устав и при этом его нельзя уволить!!! Потому что согласно все той же конституции все граждане равны в правах и обязанностях. Если депутату можно то и простым
poputchikkm    26.12.2019, 19:44
Оценка:  +1
poputchikkm
Одно слово - уроды, покрывающие уродов!
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