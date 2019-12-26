Китай передал Украине 52 аварийно-спасательные машины

Это уже второй подобный подарок от КНР. Первая партия спецтехники была передана в 2016 году.

Читай также: В Карпатах спасли американского туриста

Правительство Китая передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 52 аварийно-спасательные машины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта правительство КНР передало ГСЧС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей. Спасибо друзьям и партнерам за системную поддержку! - написал Аваков.

Читай также: После пожара в Одессе уволили областное руководство ГСЧС

Вместе с тем, как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, Китайская народная республика передала украинским подразделениям ГСЧС техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней, это около 318 млн гривен. Уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы.

Сегодня у нас уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил, - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Отмечается, что среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Напомним, МВД купило для Нацгвардии вертолет Super Puma Н225. Именно эта модель обладает самыми высокими в авиационной отрасли характеристиками скорости и дальности полета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.