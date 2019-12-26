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Китай передал Украине 52 аварийно-спасательные машины

Комментариев: 8
Это уже второй подобный подарок от КНР. Первая партия спецтехники была передана в 2016 году.
Китай передал Украине 52 аварийно-спасательные машины
Китай передал Украине 52 аварийно-спасательные машины
кадр из видео

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Правительство Китая передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 52 аварийно-спасательные машины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта правительство КНР передало ГСЧС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей. Спасибо друзьям и партнерам за системную поддержку! - написал Аваков.

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Вместе с тем, как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, Китайская народная республика передала украинским подразделениям ГСЧС техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней, это около 318 млн гривен. Уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы.

Сегодня у нас уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил, - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Отмечается, что среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Напомним, МВД купило для Нацгвардии вертолет Super Puma Н225. Именно эта модель обладает самыми высокими в авиационной отрасли характеристиками скорости и дальности полета.

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Теги: ГСЧС, Китай, МВД, Аваков
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Комментариев (9)
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Эриг    26.12.2019, 20:23
Оценка:  0
Эриг
Выход есть. Нужно признать, что заигрывание с коммунистическим Китаем было ошибкой и начать отношения с чистого листа, давая понять, что у нас дружбы быть не может. Наш партнер это США, мы всецело на стороне наших партнеров.
srh_fever    26.12.2019, 19:51
Оценка:  +4
srh_fever
епаные попрошайки , со всего мира сэконд хэнд собирают
VSHIVANKA    26.12.2019, 19:55
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЭТО ИМ ВЗАЙМЫ ДАЛИ , А ДОЛЖОК ВОЗЬМУТ ЗЕМЕЛЬКОЙ .....)))
Эриг    26.12.2019, 19:32
Оценка:  -3
Эриг
ненужно нам китайских подарков! бесплатный сыр только в мышеловке!
Эриг    26.12.2019, 19:40
Оценка:  -3
Эриг
держу пари, что за эти подарки они что-то попросили, например популяризировать их страну у нас. Как бы немного да, а потом мы им продаем Мотор Сич! И киайские коммунисты сидят у нас в сетях уже под видом своих, катая нам по ушам идеи маодзыдуна.
Asmo    26.12.2019, 19:40
Оценка:  -3
Asmo
китайская экономика раздутая, она производит много того, что нельзя продать, у них целые новые города пустые стоят, так действуют многие страны,в США, к примеру,есть сырная пещера,куда сбрасывали сыр купленный у населения государством, РФ продает военную технику в Африку,долги списывают,а эти машины
Эриг    26.12.2019, 19:50
Оценка:  -3
Эриг
пусть лучше африканцам дарят, нам китайская дружба не нужна, у нас уже есть куча проверенных друзей, вот и все.
Эриг    26.12.2019, 19:44
Оценка:  -3
Эриг
не говорите потом, что вас не предупреждали! потому что вернется совдепия и все леворадикальное дерьмище
Эриг    26.12.2019, 19:46
Оценка:  -3
Эриг
нормальный люди опять начнут уезжать в фашистам останется только упоротый пролетариат, разве мы это не проходили? опять на те же грабли наступаем?
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