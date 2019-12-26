Минэкономики дало прогноз на спад промпроизводства

По подсчетам работников министерства, промышленное производство продолжит падение в первом квартале 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует дальнейший спад промпроизводства Украины в I квартале 2020 года, о чем свидетельствуют данные одного из департаментов ведомства, размещенные на его сайте.

При этом будет наблюдаться и положительная динамика в некоторых видах деятельности. На нее повлияют новые производственные мощности, улучшение внешней конъюнктуры на сталь перед новым строительным сезоном, увеличение сырьевой базы со стороны с/х (урожай семян подсолнечника), постепенное решение логистических проблем.

Как напомнили в Минэкономики, в ноябре в промышленности падение производства углубилось до 7,5% г/г ("минус" 5,0% в октябре 2019 года).

"В противовес ожиданиям ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставках электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом", - говорится в документе.

Ранее падение производства объясняли в Минэкономики нестабильными заказами на внутреннем рынке, остановкой части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-зза проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика) Также причинами были логистические проблемы на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия),.

Спад промпроизводства уже шестой месяц охватил уже почти все виды промышленности (положительные результаты показали только химическое производство, производство мебели и ремонт и монтаж оборудования).

"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как недостаток спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Как известно, объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%. По данным Госстата, за январь-ноябрь зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

Как сообщалось, в Минэкономики считают причиной падения промышленности в Украине разрушением "схем". Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

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