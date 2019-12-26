Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прокуратура расследует избиение активиста полицейскими

Комментариев: 2
Активист обвинил представителей Нацполиции в предоставлении ему физического, морального и материального ущерба.
Ведется досудебное расследование
Ведется досудебное расследование
из открытых источников
 
Прокуратура Днепропетровской области открыла дело в связи с избиением активиста полицейскими, говорится на сайте ведомства в четверг, 26 декабря.
 
"По заявлению криворожского активиста прокуратурой Днепропетровской области начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Криворожского отдела полиции ГУНП в области", - говорится в сообщении.
 
Мужчина утверждает, что полицейские превысили служебные полномочия и применили насилие, причинили ему моральный, физический, а также материальный ущерб.
 
Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа ( ч.2 ст.365 УК Украины).
 
Уголовное производство направлено в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, для организации досудебного расследования.
 
Как сообщалось, в Харьковской области неизвестные на дороге обстреляли автомобиль местного активиста и скрылись с места происшествия.
 
Напомним, в Борисполе секретарь городского совета в здании мэрии напал на общественного активиста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, прокуратура, избиение, Днепропетровская область, активисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    26.12.2019, 20:19
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Постойте ка, а понятие - Активист внесено в законы?
Rikstal    26.12.2019, 20:12
Оценка:  0
Rikstal
опять 25! Кто, где когда? Новость ни о чем. но это news.bigmir.net !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь