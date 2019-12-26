Прокуратура расследует избиение активиста полицейскими

Активист обвинил представителей Нацполиции в предоставлении ему физического, морального и материального ущерба.

Прокуратура Днепропетровской области открыла дело в связи с избиением активиста полицейскими, говорится на сайте ведомства в четверг, 26 декабря.

"По заявлению криворожского активиста прокуратурой Днепропетровской области начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Криворожского отдела полиции ГУНП в области", - говорится в сообщении.

Мужчина утверждает, что полицейские превысили служебные полномочия и применили насилие, причинили ему моральный, физический, а также материальный ущерб.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа ( ч.2 ст.365 УК Украины).

Уголовное производство направлено в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, для организации досудебного расследования.

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