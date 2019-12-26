Прокуратура расследует избиение активиста полицейскими
Активист обвинил представителей Нацполиции в предоставлении ему физического, морального и материального ущерба.
Прокуратура Днепропетровской области открыла дело в связи с избиением активиста полицейскими, говорится на сайте ведомства в четверг, 26 декабря.
"По заявлению криворожского активиста прокуратурой Днепропетровской области начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками Криворожского отдела полиции ГУНП в области", - говорится в сообщении.
Мужчина утверждает, что полицейские превысили служебные полномочия и применили насилие, причинили ему моральный, физический, а также материальный ущерб.
Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа ( ч.2 ст.365 УК Украины).
Уголовное производство направлено в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, для организации досудебного расследования.
Как сообщалось, в Харьковской области неизвестные на дороге обстреляли автомобиль местного активиста и скрылись с места происшествия.
Напомним, в Борисполе секретарь городского совета в здании мэрии напал на общественного активиста.
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