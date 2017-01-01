МСЛ прекратит выпуск мгновенных электронных лотерей
Компания прекратит выпуск мгновенных электронных лотерей в связи с тем, что этим пользуются "недобросовестные агенты".
Компания МСЛ заявила о прекращении выпуска мгновенных электронных лотерей, говорится на сайте компании в четверг, 26 декабря.
Сообщается, что после того, как Министверство внутренних дел объвило борьбу нелегальному игорному бизнесу, были закрыты несколько точек продаж МСЛ.
"Мы поддерживаем стремление президента навести порядок на рынке государственных лотерей и исключить работу нелегального игорного бизнеса под вывеской "лотерея". В то же время, мы вынуждены констатировать, что правоохранители не были должным образом проинструктированы перед проведением профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.
В компании утверждают, что в результате несколько десятков точек продаж классических лотерей, относящихся к собственной сети МСЛ, были закрыты представителями правоохранительных органов. Было изъято ценное лотерейном оборудования, продавцы пережили серьезный стресс, говорят в МСЛ.
Компания допускает, что недоразумение могло возникнуть из-за наличия в МСЛ такого продукта, как мгновенные электронные лотереи - лотерейного продукта зарегистрированным Минфином.
Под видом электронных мгновенных лотерей "недобросовестные агенты" пытаются проводить свою незаконную деятельность, утверждают в МСЛ.
Отсутствие в законодательстве четкого разграничения понятий терминал самообслуживания и игровой автомат и позволяет мошенникам зарабатывать.
"Поэтому во избежание манипуляций и предотвращения двойной трактовки, МСЛ временно прекращает выпуск и реализацию электронных мгновенных лотерей", - говорится в сообщении компании.
Напомним, в Украине продолжают работать группы полиции по обнаружению незаконного игорного бизнеса.
Как известно, в Украине пресекли деятельность около 5300 игровых заведений.
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