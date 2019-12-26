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Кабмин объявил войну нелегальным АЗС

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Премьер дал поручение фискалам и правоохранителям до 9 января закрыть все нелегальные заправки в Украине.
На сегодняшний день уже демонтировано 46 незаконных АЗС
На сегодняшний день уже демонтировано 46 незаконных АЗС
пресс-служба Кабмина

Правительство распорядилось закрыть все нелегальные автомобильные заправочные станции до 9 января. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина в четверг, 26 декабря.

По его словам, теперь АЗС будут работать по лицензиям.

"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", - заявил Гончарук.

Также он добавил, что на сегодняшний день уже уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Напомним, Антимонопольный комитет установил, что в Украине оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а АЗС цены топливо не уменьшили. АМКУ обязал трейдеров снизить стоимость продукции. После этого цены на АЗС начали снижаться.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским операторы АЗС ускорили снижение цен.

 

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Теги: топливо, бензин, Кабмин Украины, АЗС, заправка, дизтопливо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СлепойПью    26.12.2019, 21:11
Оценка:  +2
СлепойПью
Ахахахааа!
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