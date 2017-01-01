Злоумышленники контролировали целую сеть нарколабораторий, которые действовали по всей Черновицкой области.

В Черновцах пресекли деятельность переездной нарколаборатории по производству амфетамина, которая приносила полмиллиона гривен прибыли ежемесячно, говорится в пресс-центре СБУ.

Наркобизнес организовала группа местныъ жителей. Они изготавливали и сбывали амфетамин в особо крупных размерах. Основное производство дельцы оборудовали по месту жительства одного из них.

"Филиалы" действовали в арендованных помещениях в Черновцах и области. Для конспирации злоумышленники периодически перевозили "цеха" в другие места. Осенью правоохранители пресекли деятельность двух лабораторий из наркосети, которые были размещены в одном из сел на Буковине и в областном центре.

Cмотрите фотогалерею: СБУ прикрыла в Черновцах переездную нарколабораторию

Сотрудники СБУ провели обыски по месту расположения третьей подпольной лаборатории в областном центре, а также по месту жительства дельцов.

Изъяли из гаража подготовленные к продаже психотропные вещества, оборудование для их изготовления, прекурсоры, компьютеры и записи с данными о заказчиках и наркотрафике. Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам дела о подозрениях.

Накануне в Донецкой области у мужчины правоохранители нашли дома около 8 кг сушеной конопли. которую он хранил якобы для личного потребления

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