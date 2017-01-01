Убийство ребенка в Переяславе: судья признал дружбу с фигурантом

Судья Игорь Опанасюк взял самоотвод из-за дружбы с подозреваемый в убийстве мальчика Владимиром Петровцем.

Судья Игорь Опанасюк взял самоотвод, потому что дружит с подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова полицейским Владимиром Петровцем, сообщает Громадське.

По информиации СМИ, ранее это не помешало Опанасюку поддержать отвод другого судьи по делу - Ярославы Керекез.

Второй подозреваемый по делу об убийстве 5-летнего мальчика Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - заявил Петровец.

В то же время адвокат потерпевших Александр Щербина отметил, что все это только затягивает заседание.

"Мы здесь с 11 часов. Мы здесь в том числе и потому, чтобы была избрана мера пресечения (подозреваемым - ред.). Опанасюк удовлетворил отвод Керекез. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Подозреваемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", заявил он.

Ранее следствие обоснованно считает, что сотрудник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия.

Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок умер в больнице. Полицейские были задержаны.

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